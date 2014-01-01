В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые бескорыстным взаимоотношениям между людьми – дружбе.

Организовать собственный мыслительный процес, повысить конкурентоспособность, найти необходимое время, преодолеть инертность, вырваться из рутины заезженной колеи, определить новые жизненные, бизнес-цели и, в итоге, изменить жизнь к лучшему – помогут мотивирующие плакаты.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

ДРУЖБА | Альбом 01

ДРУЖБА – сердечная склонность, объединяющая людей в одном порыве идти вместе по жизни, помогать друг другу в любых обстоятельствах.

Дружба – взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, полном доверии, общности интересов, преданности людей друг другу, их постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на помощь.

Дружба является единственным видом бескорыстной привязанности между людьми, обусловленной не кровным родством, не взаимными бизнес-интересами, не эмоциональным чувством жалости либо любви, но только лишь одной душевной приязнью, что отмечает Николай Васильевич Гоголь: «Нет уз святее товарищества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек».

Мотивирующие постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким современным дизайном.

Оптимизм, новаторство, готовность рисковать, трудолюбие и упорство, инициатива и инновационность – необходимая основа успеха любого дела. Мотивирующие плакаты, передающие посредством оригинального дизайна данные ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие посылы в виде визуальных образов лучше отпечатывается в подсознании и более эффективно достигают цели, а стильные мотивационные постеры нетривиального дизайна радуют глаз и освежают интерьер. Такие аксессуары будут уместны и в квартире, оформленной в любом из современных стилей.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.

Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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