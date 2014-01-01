В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые одной из форм общественного сознания, социальному институту, выполняющему функцию регулирования поведения людей во всех сферах общественной жизни – морали.

Организовать собственный мыслительный процес, повысить конкурентоспособность, найти необходимое время, преодолеть инертность, вырваться из рутины заезженной колеи, определить новые жизненные, бизнес-цели и, в итоге, изменить жизнь к лучшему – помогут мотивирующие плакаты.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

МОРАЛЬ | Альбом 01

МОРАЛЬ – это условная концепция правил, принципов, оценок, норм, базирующихся на парадигме оценок злого и доброго. Это модель общественного сознания, метод регуляции поведения человека в обществе.

Правила морали формируются под влиянием общепринятых представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», поэтому зависят от общества, государственного устройства, господствующей религии и прочих социальных факторов.

Мотивирующие постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким современным дизайном.

Оптимизм, новаторство, готовность рисковать, трудолюбие и упорство, инициатива и инновационность – необходимая основа успеха любого дела. Мотивирующие плакаты, передающие посредством оригинального дизайна данные ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие посылы в виде визуальных образов лучше отпечатывается в подсознании и более эффективно достигают цели, а стильные мотивационные постеры нетривиального дизайна радуют глаз и освежают интерьер. Такие аксессуары будут уместны и в квартире, оформленной в любом из современных стилей.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.

Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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