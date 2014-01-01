В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые высшей ступени развития живых систем – обществу.

Организовать собственный мыслительный процес, повысить конкурентоспособность, найти необходимое время, преодолеть инертность, вырваться из рутины заезженной колеи, определить новые жизненные, бизнес-цели и, в итоге, изменить жизнь к лучшему – помогут мотивирующие плакаты.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

ОБЩЕСТВО | Альбом 01

ОБЩЕСТВО – совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами совместной жизни и деятельности.

Общество – особая, высшая ступень развития живых систем, которая проявляется в функционировании и развитии социальных организаций, институтов, групп, движений, классов, а также и социальных противоречий.

Общество, безусловно, должно объединять людей посредством экономических, социальных, культурных связей, и тем не менее, этого не достаточно для полноценной социализации человека. Общество вместе с тем должно предлагать и некий набор духовных ценностей, созвучных внутреннему содержанию индивидуумов, что отмечает Альбер Камю: «Современное западное общество абсурдно, потому что не может предложить европейцу ни одной ценности, которую тот мог бы принять как свою собственную. Вся система ценностей, принятая на Западе, противоречит истинным потребностям внутреннего мира личности и очень скоро приводит человека западной цивилизации к мысли об абсурдности своего существования и, как следствие – к самоубийствам».

Мотивирующие постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким современным дизайном.

Оптимизм, новаторство, готовность рисковать, трудолюбие и упорство, инициатива и инновационность – необходимая основа успеха любого дела. Мотивирующие плакаты, передающие посредством оригинального дизайна данные ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Также разрабатываем мотивационные плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие посылы в виде визуальных образов лучше отпечатывается в подсознании и более эффективно достигают цели, а стильные мотивационные постеры нетривиального дизайна радуют глаз и освежают интерьер. Такие аксессуары будут уместны и в квартире, оформленной в любом из современных стилей.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.

Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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