В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые экологической системе, в которой главной жизненной формой являются деревья – лесу.

Роль лесов неоценима. Они улучшают климат, предотвращают паводки и горные потоки, смывы почвы и образование оврагов, пылевые бури. Кроме того, они закрепляют подвижные пески и способствуют накапливанию почвенной влаги на полях. Своей листвой и хвоей леса перерабатывают углекислоту в необходимый для жизни на нашей планете кислород. А ещё они являются домом для многих живых организмов.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

ОСЕННИЙ ЛЕС | Альбом 01

ОСЕННИЙ ЛЕС – удивительное зрелище, особый вид прекрасного. Яркие листья одновременно напоминают о былом тепле и вызывают предчувствие зимы и тихую грусть. Каждое дерево имеет неповторимые оттенки цветов и свой особенный наряд.

Есть в осеннем лесу что-то завораживающее, именно в это время года в лесу можно наблюдать множество красок, которых не увидишь ни летом, ни зимой. Даже запах осеннего леса совершенно другой.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

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