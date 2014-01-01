РЕКИ И ОЗЁРА

В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые компонентам гидросферы, гармонично дополняющих друг друга в природных условиях – рекам и озёрам.

Река – разновидность водоёмов планеты; постоянный природный канал, наполненный водой, которая движется по направлению понижения высоты за счёт своей тяжести. Озеро – естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши водой и не имеющий непосредственного соединения с Мировым океаном.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

РЕКА | Альбом 01

РЕКА – постоянный естественный поток воды достаточно большого объёма. При помощи рек происходит регуляция водного баланса на поверхности планеты: испаряющаяся с поверхности океана вода выпадает на сушу в виде дождя или снега, а затем с речными течениями возвращается в океан.

Движение воды в реке происходит под действием силы тяжести: так как суша расположена выше, чем океан, то речная вода, используя естественные складки рельефа, стекает вниз, к морю или океану.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

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