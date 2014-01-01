В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые сравнительно обширным озеленённым территориям под открытым небом, благоустроенным и предназначенным для прогулок, отдыха – паркам.

Само слово обозначает «ограждённое место». В традиционном понимании парк – это участок, засаженный кустарниками и деревьями, цветочными клумбами и газонами, которые дополняются такими атрибутами, как аллеи, скамейки, террасы, смотровые площадки, беседки, водоёмы, фонтаны и т.д.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

ОСЕННИЙ ПАРК | Альбом 01

ОСЕННИЙ ПАРК – нечто большее, чем просто потрясающе красивое место для отдыха. Это также удачное пространство для глубоких размышлений – именно здесь, на фоне сказочного осеннего пейзажа, приходят правильные решения, рождаются меняющие жизнь мечты.

Осенняя роскошь парка позволяет забыть на время суету повседневной жизни, располагает к размышлениям о чём-то действительно важном, где шуршание опавших листьев под ногами дарит смешанные чувства нежности и легкой грусти.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.