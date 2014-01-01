В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые всему огромному разнообразию обширных однородных пространств – полям.

Степные пейзажи наполнены большими просторами степей. В степных пейзажах хорошо передается ощущение маленького человека в сравнении с окружающей его бескрайней природой. Бескрайние просторы разноцветных цветущих полей, дурманящий запах луговых трав, свежескошенного сена – всё это захватывающие дух пейзажи полей.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

РУССКОЕ ПОЛЕ | Альбом 01

РУССКОЕ ПОЛЕ – один из самых популярных сюжетов русской пейзажной живописи. Бескрайнее поле луговых трав и цветов, колышущихся под ветром – чем-то родным и близким привлекает наше внимание такой незамысловатый пейзаж.

Русское поле воспевалось в былинах и песнях, изображалось на картинах. Россия – это огромные просторы, бесконечное раздолье степей, уходящие за горизонт поля, обыкновенная полевая дорога, коричневой лентой пробегающая среди зелени лугов.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

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