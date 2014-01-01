В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, объединённые тематикой вечных природных явлений – рассветов и закатов.

Вечный круговорот тьмы и света – на море, в поле, в чаще леса, на равнинах и в горах, на реках и озёрах – всё это представлено на цифровых полотнах.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

РАССВЕТ | Альбом 02

РАССВЕТ – природное явление между восходом солнца и сумерками тёмной ночи, которое сопровождается увеличением освещённости поверхности земли за счёт подъёма солнца над горизонтом нашей планеты.

Пробуждение природы – невероятно волшебное событие, которое переполнено таинственностью, загадочностью и великолепием. Рассвет – это начало нового дня.

РАССВЕТЫ и ЗАКАТЫ | Альбом 01

Рассветы и закаты – уникальные явления природы, неразрывно связанные, как две стороны одной медали. Регулярно сменяя друг друга, они создают непрерывную и яркую жизненную карусель, кружась и ни разу не повторяясь.

Рассвет – пробуждение природы, начало нового дня. Рассвет наполнен бодростью, энергией и оптимизмом, жаждой новых свершений и ожиданием достижений.

Закат – своеобразное подведение итогов минувшего дня. В отличие от бодрого и оптимистического рассвета закат наполнен романтикой и таинственностью. Он пробуждает высокие человеческие мысли, слегка навеивает грусть, настраивает на философский лад.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

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