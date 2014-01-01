В данном разделе проект ПИКЧЕРС представляет цифровые картины, посвящённые виду спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор – альпинизму.

Альпинизм – достаточно сложный и опасный вид спорта, требующий физической выносливости и смелости, терпения и мужества, концентрации внимания и самодисциплины.

Все цифровые картины объединены в тематические альбомы. В состав альбома включается только одна версия цифровой картины, созданная в определённом конкретном живописном или графическом жанре. Вместе с тем, всегда существуют ещё несколько версий данной цифровой картины, реализованные в других художественных/графических техниках либо с помощью иных графических приёмов.

Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.

В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати Любая из представленных цифровых картин может быть приобретена в своём исходном виде и размере.В случае необходимости Заказчику предоставляется несколько вариантов выбранной им цифровой картины в обозначенных художественных/графических стилях и требуемом размере для печати

Представленные цифровые картины также служат цели демонстрации стилистических, графических, живописных подходов к решению самых разнообразных задач, связанных с созданием цифровых художественных шедевров.

НА ЭЛЬБРУС | Альбом 01

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и всей Европы, с каждым годом притягивающая к себе всё большее количество туристов, альпинистов и сноубордистов со всего мира. Покорение Эльбруса стало очень престижным, альпинизм на его склонах принял массовый характер.

Каждый год тысячи альпинистов штурмуют склоны Эльбруса. Благодаря совершенствованию альпинистского снаряжения побывать на вершине горы может каждый, обладающий приемлемой физической подготовкой.

Для более детального и обстоятельного ознакомления с интересующим альбомом цифровых картин рекомендуется загрузить его оффлайн-версию в универсальном для чтения формате PDF. В электронной версии альбома представлен как общий вид цифрового произведения, так и фрагмент картины в реальном масштабе (1:1) – таким образом, становится возможным совместно оценить общее впечатление и художественные нюансы от просмотра картины.

Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.

Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания Цифровые картины являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер.Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания

В целях получения общего впечатления о возможностях создания цифровых картин рекомендуется загрузить электронные каталоги (в формате PDF), содержащие обзоры доступных и актуальных на текущий момент живописных и графических стилей и художественных приёмов, используемых для создания цифровых картин.

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