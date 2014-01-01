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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| КОНКУРЕНЦИЯ – альбом постеров-мотиваторов о суровой реальности
КОНКУРЕНЦИЯ – альбом постеров-мотиваторов о суровой реальности

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый КОНКУРЕНЦИИ и её последствиям для нашей суровой реальности.

Конкуренция – соперничество в какой-либо области с целью получения выгоды. Это основное понятие рыночной экономики, означающее борьбу производителей на рынке за возможность получать наиболее высокие прибыли.

В целом механизм конкуренции чрезвычайно полезен для развития экономики – участники рынка вынуждены постоянно совершенствовать качество своей продукции, уровень сервиса и другие факторы, в соответствии с которыми потребитель делает свой выбор в пользу того или иного продукта.

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «КОНКУРЕНЦИЯ» содержит цифровые картины, посвящённые основе рыночной экономики, добавляющей комфорта в жизнь потребителя, но при этом существенно осложняющей работу производителя и торговца – КОНКУРЕНЦИИ. Механизм конкуренции не даёт ни одному из участников рынка успокаиваться на достигнутом, поощряет поиск новых, более привлекательных и экономически выгодных решений. В конечном итоге от конкуренции выигрывает потребитель, который получает достаточно качественные продукты по разумной цене.

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «КОНКУРЕНЦИЯ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме КОНКУРЕНЦИЯ - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.



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