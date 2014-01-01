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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| МЫСЛЬ – альбом постеров-мотиваторов о главном в человеке
МЫСЛЬ – альбом постеров-мотиваторов о главном в человеке

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый МЫСЛИ как главному отличию человека от других живых существ.

Мысль имеет разные проявления и формы: воспоминания, фантазии, ассоциации, чувства, убеждения и гипотезы. Мысли бывают ясные и смутные, мелкие и глубокие, путаные и чёткие, рождающиеся в процессе говорения (живые) и зафиксированные в тексте или рисунке (застывшие).

Мысль может жить в разных модальностях. Для визуалов мысль может прийти и существовать в виде картинки, образа. Для аудиалов мысль может звучать. Мысль может быть понимаемым абстрактным понятием и переживаться как ощущение. Мыслью может быть высказанное вслух предположение, соображение, рассуждение или гипотеза.

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «МЫСЛЬ» содержит цифровые картины, посвящённые тому продукту нашего разума, который присущ только человеку на планете Земля; тому, что придаёт смысл всей нашей жизни и позволяет решать самые сложные и разнообразные задачи – МЫСЛИ. Мысль – наиболее заметный сознанию элемент мышления, происходящего в мозгу; элемент, с которым каждый день имеет дело любой человек. Само мышление представляется как поток мыслей, связанных между собой в последовательную цепочку более-менее относящихся друг к другу ассоциаций и идей.

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «МЫСЛЬ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме МЫСЛЬ - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.



Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.