Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый МЫСЛИ как главному отличию человека от других живых существ.

Мысль имеет разные проявления и формы: воспоминания, фантазии, ассоциации, чувства, убеждения и гипотезы. Мысли бывают ясные и смутные, мелкие и глубокие, путаные и чёткие, рождающиеся в процессе говорения (живые) и зафиксированные в тексте или рисунке (застывшие).

Мысль может жить в разных модальностях. Для визуалов мысль может прийти и существовать в виде картинки, образа. Для аудиалов мысль может звучать. Мысль может быть понимаемым абстрактным понятием и переживаться как ощущение. Мыслью может быть высказанное вслух предположение, соображение, рассуждение или гипотеза.

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивирующих плакатов «МЫСЛЬ» содержит цифровые картины, посвящённые тому продукту нашего разума, который присущ только человеку на планете Земля; тому, что придаёт смысл всей нашей жизни и позволяет решать самые сложные и разнообразные задачи – МЫСЛИ. Мысль – наиболее заметный сознанию элемент мышления, происходящего в мозгу; элемент, с которым каждый день имеет дело любой человек. Само мышление представляется как поток мыслей, связанных между собой в последовательную цепочку более-менее относящихся друг к другу ассоциаций и идей.

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «МЫСЛЬ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.