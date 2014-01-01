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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| ДЕНЬГИ – новый альбом постеров-мотиваторов об универсальном средстве обмена
ДЕНЬГИ – новый альбом постеров-мотиваторов об универсальном средстве обмена

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый ДЕНЬГАМ и их роли в жизни человека.

Деньги – специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и услуг. Они используются для обмена на них любых других товаров или услуг, т.е. являются для них своего рода эквивалентом стоимости. Деньги позволяют сопоставлять при обмене самые разнородные товары.

Деньги – это товар, который нужен всем и каждому, предпочтительно в максимально возможных количествах. Специфичность этого товара заключается в том, что сам по себе он не имеет потребительской ценности. В этом «товаре» нельзя жить как в доме, его нельзя съесть, или носить как одежду. Зато жильё, еду и одежду легко можно купить за деньги – универсальное средство обмена.

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «ДЕНЬГИ» содержит цифровые картины, посвящённые тому, что никогда не бывает лишним, чего всегда не хватает и на что не купишь счастья, универсальному средству обмена почти всего – ДЕНЬГАМ. В современном обществе деньги носят особый статус, они являются неотъемлемой частью экономических отношений. Для людей деньги – это благо, то есть возможность удовлетворить свои потребности.

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Просмотреть мотивирующие плакаты также можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «ДЕНЬГИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме ДЕНЬГИ - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.



Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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