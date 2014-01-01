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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| БИЗНЕС – новый альбом постеров-мотиваторов о занятии делом
БИЗНЕС – новый альбом постеров-мотиваторов о занятии делом

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый БИЗНЕСУ и путям достижения успеха.

Бизнес – инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счёт собственных или заёмных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными целями получение дохода и развитие собственного дела.

Бизнес является одним из основных занятий в условиях рыночной экономики, источником экономического и социального развития общества. Охватывает производственную, коммерческую, консультационную, банковскую и другие сферы деятельности.

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «БИЗНЕС» содержит цифровые картины, посвящённые тому, что является источником благополучия для наиболее предприимчивых людей и источником головной боли для менее удачливых – БИЗНЕСУ. В современной рыночной экономике бизнес помимо материального благополучия даёт людям возможность самореализации, экономическую свободу.

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «БИЗНЕС» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме БИЗНЕС - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.



Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.