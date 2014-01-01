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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| Ксения СОБЧАК – актуальные постеры с цитатами кандидата в президенты
Ксения СОБЧАК – актуальные постеры с цитатами кандидата в президенты

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом постеров-мотиваторов, посвящённый актуальным мыслям на все времена кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Ксения СОБЧАК – фигура многогранная, выходящая за любые рамки, свободная от любых условностей. Относятся к журналисту, телеведущей и актрисе, общественному деятелю и кандидату в президенты по-разному – от ненависти до поклонения.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Кто-то считает, что Ксения Собчак – эгоистка, хамка, скандалистка и человек с весьма ограниченным кругозором. Другие видят в Ксении Собчак трудоголика с прекрасным образованием, харизматичного лидера недюжинного ума. Достоин ли подобный противоречивый персонаж высшей должности в государстве?

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые актуальным мыслям на все времена кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 09




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