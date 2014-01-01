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ПИКЧЕРС| ПРЕСС-ЦЕНТР| ОДИНОЧЕСТВО – альбом мотивирующих плакатов об ощущении пустоты
ОДИНОЧЕСТВО – альбом мотивирующих плакатов об ощущении пустоты

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивационных постеров, посвящённый чувству изолированности от мира – одиночеству.

мотивирующий плакат

Одиночество – особое эмоциональное состояние человека, когда ему не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться.

мотивирующий плакат

Одиночество – состояние человека, при котором он ощущает свою ненужность и не ощущает самого себя. Одинокий человек теряет ощущение самого себя из-за отсутствия контактов с другими людьми, он проваливается в пустоту, в которой его, как личности, нет.

мотивирующий плакат

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

мотивирующий плакат

Альбом мотивирующих плакатов «ОДИНОЧЕСТВО» содержит цифровые картины, посвящённые болезни больших городов и современного общества – одиночеству.

мотивирующий плакат

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

мотивирующий плакат

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

мотивирующий плакат

Мотивирующие плакаты альбома «ОДИНОЧЕСТВО» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

мотивирующий плакат

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат




Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.