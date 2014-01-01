Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом акварелей, посвящённый одному из крупнейших из современных мегаполисов мира – Нью-Йорку.
Нью-Йорк – важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр.
Нью-Йорк – пожалуй, самый известный город в мире, в котором сосредоточены финансовые учреждения, многочисленные исторические и культурные достопримечательности, музеи, магазины, театры и многое другое.
ЦИФРОВАЯ АКВАРЕЛЬ – живописная техника, которая подразумевает работу красками на водной основе. Особенность акварельных красок – их лёгкая текстура и прозрачность. Акварельные краски позволяют создавать воздушность и прозрачность рисунка, изображать игру света и тени, при этом чётко прорисовывая детали.
Альбом акварелей «НЬЮ-ЙОРК» содержит цифровые картины, посвящённые самому лингвистически разнообразному городу в мире – Нью-Йорку.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных урбанистических уголках планеты.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «НЬЮ-ЙОРК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.
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