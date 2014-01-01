Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый важнейшей отрасли сельского хозяйства – растениеводству.

Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений. Растениеводческая продукция используется как источник продуктов питания для населения, как корм в животноводстве, как сырьё во многих отраслях промышленности, а также в декоративных и многих других целях.

Именно растениеводство является основой продовольственной безопасности любой страны, от его развития зависит обеспеченность населения продуктами питания.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «РАСТЕНИЕВОДСТВО» содержит цифровые картины, посвящённые фундаментальной основе сельхозпроизводства – растениеводству.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые сельскому хозяйству, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о различных отраслях индустрии.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «РАСТЕНИЕВОДСТВО» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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