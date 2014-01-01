Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый самому известному ралли-марафону планеты – ДАКАР.

Ралли-рейд ДАКАР – одна из самых сложных и одновременно самых известных гонок по бездорожью, тяжёлое испытание для пилотов, штурманов и механиков всех команд.

Внедорожный марафон ДАКАР – это персональное соревнование гонщиков, которые вынуждены бороться не только друг с другом, но и с окружающей природой, которая в местах проведения ралли совсем не дружелюбна к людям, и с техникой, которая отказывается ездить в таких условиях.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «ДАКАР 2020» содержит цифровые картины, посвящённые самой известной внедорожной гонке мира – ДАКАР.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые спорту, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице СПОРТ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ДАКАР 2020» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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