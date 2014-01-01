Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый одному из самых оживленных и популярных мест в Москве – улице Арбат.

Неординарный и многоликий Арбат – самая известная пешеходная улица России: улица-символ, воспетая в стихотворениях и романах; легендарное место, которое не минует своим вниманием ни один турист.

Арбат – одна из старейших улиц столицы, где, несмотря на многочисленные перемены, можно явственно ощутить дух исторических эпох. Вместе с тем, Старый Арбат и сегодня живёт яркой и насыщенной жизнью, предлагая своим гостям немало увлекательных современных развлечений.

Алла прима – техника живописи, при которой картину завершают в один сеанс, не дожидаясь высыхания слоев краски. Алла прима является отличным способом освободить художника от прописывания деталей. Ограниченность времени – это фактически инстинктивный выбор цветовых смесей и форм, размеров мазка.

Альбом «СТАРЫЙ АРБАТ» содержит цифровые картины, посвящённые популярной московской достопримечательности – улице Арбат.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «СТАРЫЙ АРБАТ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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