Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый покорению людьми самой высокой горной вершины России и Европы – горы Эльбрус.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и всей Европы, с каждым годом притягивающая к себе всё большее количество туристов, альпинистов и сноубордистов со всего мира. Покорение Эльбруса стало очень престижным, альпинизм на его склонах принял массовый характер.

Каждый год тысячи альпинистов штурмуют склоны Эльбруса. Благодаря совершенствованию альпинистского снаряжения побывать на вершине горы может каждый, обладающий приемлемой физической подготовкой.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «НА ЭЛЬБРУС» содержит цифровые картины, посвящённые восхождениям на одну из Семи Вершин Семи Континентов – горы Эльбрус.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые спорту, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице СПОРТ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «НА ЭЛЬБРУС» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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