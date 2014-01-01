Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый живому воплощению собачьего ума, сообразительности, преданности и любви к человеку – хаски.

Хаски – собирательное название для группы северных ездовых пород. Их предназначение – тянуть упряжку и перевозить малогабаритные грузы. Эти породы отличаются силой, выносливостью и способностью к быстрому бегу.

Хаски – очень красивые, гармонично развитые собаки средних размеров с густой шерстью, которые способны выдержать самые лютые морозы. Дружелюбие, живость ума и спокойный нрав – основные свойства хаски.

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Альбом «ХАСКИ» содержит цифровые картины, посвящённые жителям северных районов, привыкшим к долгой зиме, морозам и вьюгам – хаски.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые животным, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ЖИВОТНЫЙ МИР проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ХАСКИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

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