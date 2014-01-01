Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый наиболее простым и доступным мерам защиты от новой коронавирусной инфекции – COVID-19.

COVID-19 – новая респираторная инфекция с быстрым распространением. Представляет собой опасное заболевание, которым могут заболеть абсолютно все, инфекция может протекать в лёгкой и тяжёлой формах.

Наиболее важные меры защиты от коронавирусной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, использование медицинских масок, отказ от посещения мест с большим скоплением людей. При первых признаках заболевания – обращаться за медицинской помощью в медицинские учреждения, не допускать самолечения.

Глитч-арт – изобразительное искусство, выразительными средствами которого являются различные цифровые и аналоговые ошибки, сбои в неподвижном или движущемся изображении. Цифровой визуальный эффект глитч-арт имитирует ошибки программного обеспечения или причину плохого сигнала – в результате картинка на экране искажается и очень трудно что-либо разобрать.

Альбом «COVID-19» содержит цифровые картины, посвящённые наиболее актуальным и доступным мерам профилактики острой респираторной инфекции – COVID-19.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразным темам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице РАЗНОЕ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «COVID-19» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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