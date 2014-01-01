Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый родным просторам уходящих за горизонт полей и лугов – русскому полю.
Русское поле – один из самых популярных сюжетов русской пейзажной живописи. Бескрайнее поле луговых трав и цветов, колышущихся под ветром – чем-то родным и близким привлекает наше внимание такой незамысловатый пейзаж.
Русское поле воспевалось в былинах и песнях, изображалось на картинах. Россия – это огромные просторы, бесконечное раздолье степей, уходящие за горизонт поля, обыкновенная полевая дорога, коричневой лентой пробегающая среди зелени лугов.
Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.
Альбом «РУССКОЕ ПОЛЕ» содержит цифровые картины, посвящённые безграничным просторам нашей обширной родины – русскому полю.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразным природным пейзажам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «РУССКОЕ ПОЛЕ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.
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