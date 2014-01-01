Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый путям передвижения человека по снежным просторам – зимним дорожкам.

Зимние дороги – овеществлённый символ извечного стремления человека покорять пространства в любых, даже самых суровых климатических условиях. И на всё более некомфортные природные условия человек отвечает всё возрастающим упорством и мужеством.

И широкополосная автострада, и пронзительно одинокая цепочка следов через занесённое снегом поле – всё это знаки величия человеческого духа, свидетельства врождённой жажды человека к достижению цели.

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Альбом «ЗИМНИЕ ДОРОЖКИ» содержит цифровые картины, посвящённые упорству человека в покорении бескрайнем снежных пространств – зимним дорожкам.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразным природным пейзажам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ЗИМНИЕ ДОРОЖКИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.