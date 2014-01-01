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ПИКЧЕРС|УСЛУГИ|ЦИФРОВАЯ ГРАФИКА|СКЕТЧИНГ
СКЕТЧИНГ

Проект ПИКЧЕРС специализируется на решениях в области создания объектов цифрового искусства путём имитации различных живописных и графических техник.


СКЕТЧИНГ – это техника рисования быстрых рисунков, одно из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве. Рисунок в технике скетчинга выполняется быстро. Как неожиданно приходит идея или вдохновение, так же спонтанно рождается и скетч.

В настоящее время направление скетчинга выросло и его уже относят к одному из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве.


СКЕТЧ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ – законченное, продуманное, детально проработатнное самостоятельное произведение, которое может быть использовано в ккачестве коммерческой иллюстрации. В отличие от быстрой зарисовки на создание скетч-иллюстрации уходит значительно больше времени. Необходимо подобрать информацию, разработать композицию, гораздо более основательно проработать детали.

В итоге скетч-иллюстрация может стать картиной, оформленной в рамку (что само по себе является прекрасным подарком) или может стать открыткой, иллюстрацией журнала, постером.


В данном случае цифровыми технологиями имитируются как сами штрихи и бумага, так и техника нанесения акварели на бумагу.


Проект ПИКЧЕРС предоставляет комплекс профессиональных услуг по созданию цифровых картин посредством имитации техники скетчинга:

















Цифровой СКЕТЧИНГ – прекрасный способ вдохнуть новые эмоции в привычные изображения, придать новое звучание Вашим фотографиям, оригинально оформить любое помещение с помощью цифровых картин.




Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.
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Предел тупости – рисовать
яблоко как оно есть. Нарисуй
хотя бы червяка, истерзанного
любовью, и пляшущую лангусту
с кастаньетами, а над яблоком
пускай запорхают слоны, и ты
сам увидишь, что яблоко здесь
лишнее

Сальвадор Дали