Проект ПИКЧЕРС специализируется на решениях в области создания объектов цифрового искусства путём имитации различных живописных и графических техник.

СКЕТЧИНГ – это техника рисования быстрых рисунков, одно из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве. Рисунок в технике скетчинга выполняется быстро. Как неожиданно приходит идея или вдохновение, так же спонтанно рождается и скетч.

В настоящее время направление скетчинга выросло и его уже относят к одному из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве.

СКЕТЧ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ – законченное, продуманное, детально проработатнное самостоятельное произведение, которое может быть использовано в ккачестве коммерческой иллюстрации. В отличие от быстрой зарисовки на создание скетч-иллюстрации уходит значительно больше времени. Необходимо подобрать информацию, разработать композицию, гораздо более основательно проработать детали.

В итоге скетч-иллюстрация может стать картиной, оформленной в рамку (что само по себе является прекрасным подарком) или может стать открыткой, иллюстрацией журнала, постером.

В данном случае цифровыми технологиями имитируются как сами штрихи и бумага, так и техника нанесения акварели на бумагу.

Проект ПИКЧЕРС предоставляет комплекс профессиональных услуг по созданию цифровых картин посредством имитации техники скетчинга:

Цифровой СКЕТЧИНГ – прекрасный способ вдохнуть новые эмоции в привычные изображения, придать новое звучание Вашим фотографиям, оригинально оформить любое помещение с помощью цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.