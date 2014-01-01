Проект ПИКЧЕРС специализируется на решениях в области создания объектов цифрового искусства путём имитации различных живописных и графических техник.

АЛЛА ПРИМА – техника живописи, при которой картину завершают в один сеанс, не дожидаясь высыхания слоев краски. Итальянский термин «АЛЛА ПРИМА» означает «на первый взгляд» или «за один присест».

АЛЛА ПРИМА является отличным способом освободить художника от прописывания деталей. Ограниченность времени – это фактически инстинктивный выбор цветовых смесей и форм, размеров мазка.

В данном случае цифровыми технологиями имитируются как сами краски и холст, так и техника нанесения красок на холст.

Проект ПИКЧЕРС предоставляет комплекс профессиональных услуг по созданию цифровых картин посредством имитации техники АЛЛА ПРИМА:

Цифровая имитация техники АЛЛА ПРИМА – прекрасный способ вдохнуть новые эмоции в привычные изображения, придать новое звучание Вашим фотографиям, оригинально оформить любое помещение с помощью цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.