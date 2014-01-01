Проект ПИКЧЕРС специализируется на решениях в области создания объектов цифрового искусства путём имитации различных живописных и графических техник.

ИМПАСТО – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. Создаётся путём нанесения толстого слоя краски из тюбика или разведённой малым количеством разбавителя грубыми мазками кистью или мастихином.

С помощью импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

В данном случае цифровыми технологиями имитируются как техника нанесения красок на холст, так и сами используемые краски и текстуру холста.

Проект ПИКЧЕРС предоставляет комплекс профессиональных услуг по созданию цифровых картин с использованием техники ИМПАСТО в различных вариантах:

ИМПАСТО – прекрасный способ вдохнуть новые эмоции в привычные изображения, придать новое звучание Вашим фотографиям, оригинально оформить любое помещение с помощью цифровых картин.

Проект ПИКЧЕРС постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи визуальной информации.

Проект ПИКЧЕРС рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области создания цифоровых картин. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.